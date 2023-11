Guillermo Calvo, la apertura del dólar y el riesgo de hiper

"Mi temor es que facilitar ese camino para el dólar produzca una fuerte corrida contra el peso. Y eso reduzca la recaudación del impuesto inflacionario (...) y [si] me sigo financiando de esa manera, tengo que aumentar la oferta monetaria más rápido”

“Todos sabemos que el dólar es líquido en la Argentina, nadie lo va a cuestionar. Pero yo no puedo ir al supermercado fácilmente y pagar con dólares. Y eso puede ser una gran diferencia. Cuando discutimos el tema con economistas me dicen, no te preocupes, acá el dólar es un bien líquido, no hay nada que discutir”, arrojó el economista.

“Pero puede ser una gran diferencia que sea transaccional o no (...) Cuando yo estoy viviendo con esta inflación en la Argentina y viene alguien a un boliche y me paga con pesos tengo que salir corriendo a cambiarlo por dólares. Eso tiene costos transaccionales. Entonces, claro, si yo permito hacer las transacciones en dólares, la preferencia va a ir hacia el dólar. Entonces esa es mi preocupación”, explicó Calvo.

“Si lo hago transaccional, bimonetarismo, una situación en la que el peso y el dólar tienen capacidad de ser útiles para hacer transacciones es diferente. Por el momento no parece ser el caso en la Argentina. Para algunas cosas sí, departamentos o autos, pero ir al supermercado requiere el peso. ¿Y por qué es eso importante? Porque un tema importante para la Argentina es el salario real y entonces los precios en el supermercado en el día a día son más importantes que los de un Mercedes Benz”, continuó con su razonamiento.

Según la exposición de Calvo durante su discurso, la lógica detrás de su preocupación se desglosa en los siguientes puntos:

La implementación del bimonetarismo o la transaccionalidad del dólar podría desencadenar una significativa fuga de capitales hacia el dólar, resultando en una disminución en la recaudación a través del impuesto inflacionario.

Este fenómeno podría generar un aumento en la tasa de inflación, exacerbando la disparidad en la distribución del ingreso, ya que los sectores más vulnerables, que utilizan principalmente el peso, se verían más afectados.

En el caso de que el déficit fiscal supere la capacidad de recaudación a través del impuesto inflacionario, Calvo advierte que la posibilidad de hiperinflación no puede descartarse.

