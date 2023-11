Milei y Massa: Misterio por el próximo ministro de Economía

Ocampo colabora con jóvenes economistas libertarios y trabaja en estrecha colaboración con Mariano Flores Vidal, quien desempeñó un papel destacado como gerente general durante la gestión de Sturzenegger en el BCRA.

Milei

En los próximos días se resolverá si Milei vuelve a poner en el centro de la escena la dolarización, una cuestión que ha generado debate. La semana pasada, al ser consultado sobre este tema, el libertario reafirmó su postura a favor de la eliminación del BCRA y la dolarización, subrayando que es una medida no negociable bajo ninguna circunstancia.

Desde el macrismo ya han expresado su posición contraria, destacando que la dolarización sería inviable. Eduardo Amadeo, economista y referente político de Mauricio Macri, afirmó que esta propuesta no podría llevarse a cabo en el Congreso, ya que no cuenta con los votos necesarios.

El mercado ha reaccionado a los recientes movimientos y disputas entre Milei y el macrismo. Antes del fin de semana, se observó una incipiente presión en el mercado cambiario. El lunes, debido al feriado bancario y bursátil, no fue posible monitorear la situación.

En este contexto, Guillermo Francos, propuesto como ministro del Interior en un eventual gobierno de Milei, advirtió que podría desatarse una "bomba económica" antes del 10 de diciembre. Estas señales indican que el mercado cambiario podría enfrentar momentos de tensión extrema en los próximos días, similar a lo ocurrido previo a las elecciones generales de octubre. Los financistas creen que la intensidad de la presión sobre el dólar dependerá en gran medida de los próximos movimientos de Milei en relación con la posible dolarización.

Massa

Desde el equipo del ministro se sugiere la posibilidad de contar con un "tapado" como potencial ministro de Economía en caso de victoria presidencial. Las miradas están puestas en Martín Redrado y Marina Dal Poggetto, esta última consultada por Massa el año pasado para acompañarlo.

Sergio Massa anunció dos medidas clave el pasado fin de semana. En primer lugar, confirmó el fin del congelamiento del dólar oficial para el próximo miércoles 15, pocos días después de la segunda vuelta electoral, con una subida estimada de $3, llevando el valor a $353, equivalente al 0,8% en un solo día.

Posteriormente, se implementará un crawling peg. Hace unas semanas, Massa mencionó en el canal TN que, tras el descongelamiento, la cotización del dólar se ajustaría al 90% de la inflación mensual. El próximo miércoles será el primer movimiento después del congelamiento, pero se esperan más ajustes.

La segunda medida del ministro actual es a favor de una retirada gradual del cepo cambiario. Massa afirmó que levantarán el cepo cuando el Banco Central cuente con suficientes reservas de dólares, proyectando que esto sucederá a finales de 2024, según mencionó en LN+ el domingo pasado.

El equipo de economistas liderado por Roberto Lavagna ya está trabajando en un desdoblamiento en el mercado cambiario para el inicio de la gestión. Este desdoblamiento sería a plazo fijo, con una fecha específica, hasta que lleguen los dólares de la cosecha y el Banco Central restablezca sus reservas. Por eso, Massa habla de una posible unificación cambiaria hacia finales de 2024.

