Goldman Sachs: Riesgo de mayores alzas por parte de la FED

Por otro lado, la semana pasada, China avanzó en la reducción de la tasa de interés para los créditos de toda persona física, apuntando a hacer crecer la economía a través de un incentivo al consumo, pero los expertos creen que no será suficiente. Yu Yongding, miembro del banco central de China, cree que tales políticas monetarias no sean suficientes, y sugiere a Beijín que avance en un sendero de alza del gasto público, con lo cual, tal política fiscal debería ser de gran importancia para que estas políticas monetarias no tengan consecuencias inflacionarias ni tampoco sobre el tipo de cambio.