Furor por China: Elon Musk y CEOs apuestan a la expansión

El mes pasado, Tesla anunció una segunda fábrica en Shanghai, dedicada a la producción de baterías a gran escala.

Reuters afirmó que “la fábrica de Shanghái produjo más de 700.000 vehículos Model Y y Model 3 el año pasado, más de la mitad de la producción global de la empresa.

Y según el medio chino, “el CEO de Tesla, cuyo mercado chino contribuye con casi el 21 por ciento de sus ingresos totales en el primer trimestre de 2023, encargó a la Gigafábrica de Shanghái un baile bajo la lluvia en Shanghái en 2019”.

Más CEOs

El viaje no anunciado y no compartido de Musk a China no fue el primero de importantes directores ejecutivos. Desde que el país administrado por Xi Jinping revirtió su política de cero COVID y reabrió sus fronteras, numerosos e importantes CEOs fueron a China para explorar oportunidades de mercado, estar cerca de los clientes y evaluar la situación por sí mismos.

Tim Cook de Apple (Appel INC ) visitó China en marzo, mientras que Jamie Dimon de JPMorgan (JPM.N), Laxman Narasimhan de Starbucks (SBUX.O), Ola Källenius de Mercedes-Benz Group AG y otros jefes de compañías de automóviles y tecnología visitaron se China recientemente.

Sin embargo, la visita de Musk merece un párrafo aparte ya que su popularidad crece, en gran parte por su protagonismo en Twitter y las hazañas espaciales de SpaceX, a la par de la animosidad entre Washington y Pekín, con un gran interés compartido en inteligencia artificial y vehículos eléctricos.

Una nueva encuesta realizada por el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y recogida por el Global Times exhibió un optimismo abrumador de empresas extranjeras por el entorno empresarial de China.

“Alrededor del 97 por ciento de las 600 empresas extranjeras de 26 localidades de China han expresado su satisfacción por las políticas de China con respecto a los inversores extranjeros desde el cuarto trimestre de 2022”.

Con todo, la visita de Elon Musk podría interpretarse como una provocación y lección a Washington que prefiere mantener la hostilidad con Pekín en medio de la tensión internacional por la guerra en Ucrania y el eventual choque militar en Taiwán. En noviembre, el presidente de USA Joe Biden sostuvo que los negocios de Elon Musk con otros países son “dignos de ser analizados”.

“Creo que la cooperación o las relaciones técnicas de Elon Musk con otros países son dignas de ser analizadas. Ya sea que esté haciendo algo inapropiado o no, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que vale la pena mirarlos. Pero eso es todo lo que diré”.

