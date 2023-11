Fuga en Binance: Un CEO culpable y la retirada de US$ 956 M

En su lucha por dominar el mercado, Binance evitó controles clave que Zhao consideraba desalentadores para los clientes, según indicaron las autoridades. No informó sobre más de 100.000 transacciones sospechosas, incluidas aquellas relacionadas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, como el grupo militante palestino Hamás, y no reportó transacciones vinculadas a sitios web dedicados a la venta de materiales de abuso sexual infantil.

Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero manifestó el martes que había trabajado arduamente para hacer que la plataforma fuera "más segura y aún más protegida". Los abogados de Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles. El martes, Zhao admitió que "cometió errores y debe asumir la responsabilidad".

En cuanto al tiempo de prisión, a pesar de que las autoridades han estado investigando a Zhao y Binance desde al menos 2018, la renuncia de Zhao marca un giro dramático para una de las figuras más influyentes de la industria de las criptos.

Enfrenta una pena máxima de 18 meses de prisión, según las directrices federales, y ha acordado no apelar ninguna sentencia durante ese período. Los fiscales decidirán la posición que tomarán respecto a la duración de la pena más cerca de la audiencia de sentencia de Zhao, programada para el 23 de febrero en Seattle.

A pesar de que algunos expertos legales no esperan que Zhao pase más de un año en prisión, citando casos anteriores como el de Arthur Hayes de BitMEX, otros señalan que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, podría enfrentar décadas tras ser declarado culpable de defraudar a los clientes de su exchange. El acuerdo con Zhao también prohíbe su "participación presente o futura en la operación o gestión" de Binance, aunque mantiene su condición de accionista importante.

"Esto podría darle un gancho para ejercer el control, a través de los canales habituales de gobierno corporativo, como el voto de los accionistas", señaló Yesha Yadav, profesora de derecho en la Universidad de Vanderbilt, en un correo electrónico a Reuters. "Al mismo tiempo, imagino que Binance tendrá mucho cuidado".

