Por qué Estela de Carlotto quiere reunirse con Javier Milei

Por otro lado, Estela de Carlotto habló sobre la derrota de Sergio Massa en el balotaje, y sovre esa jornada describió: “No me afecta que Victoria Villarruel hable mal de mí. Me dormí angustiada el domingo, con mi nieta durmiendo en mis brazos y al otro día me desperté fresca”.

Y agregó: “En peores nos hemos visto. Peleamos durante la dictadura y ahora con el reconocimiento nacional e internacional, vamos a pasar esta etapa que es una de las tantas malas que pasamos y que ya va a pasar”.

El último cruce entre Estela de Carlotto y LLA

Cabe destacar que el último cruce entre de Carlotto y La Libertad Avanza se registró tan solo una semana atrás, luego de que Victoria Villarruel expusiera su idea de cambiar el destino que le daría al lugar donde se emplaza la exESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). La vicepresidenta electa había dicho que debería funcionar en el Museo de la Memoria una institución.

“La política que ella pretende es una de borrar la historia”, le apuntó. “Está hablando pavadas”. “La historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos (defensores de los derechos humanos) y el pueblo argentino”, agregó la referente de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Es una mujer desquiciada que se cree que es una reina que puede borrar y poner lo que ella quiere”, agregó Carlotto. “Ni nos acordemos de ella, que diga lo que quiera, pero no gastemos tiempo en esta persona”, sentenció.