Fuerte multa al Credit Suisse que pone a temblar a Suiza

Las autoridades francesas acusaron a Credit Suisse de animar a clientes acaudalados de Francia a abrir cuentas bancarias en Suiza entre 2005 y 2012, que entonces estaban fuera del alcance de las autoridades fiscales francesas.

La investigación se centró en la forma en que el banco capturó a 4.999 clientes franceses, con activos bajo gestión por un valor acumulado de 2.000 millones de euros, según el juez francés que supervisó el acuerdo. El juez señaló que el personal de Credit Suisse celebraba reuniones con clientes:

Muy discretamente, en hoteles, en restaurantes y nunca en edificios oficiales

¿Con qué activos podría responder?

Credit Suisse asegura que quiere fortalecer su negocio de gestión patrimonial, reducir su banca de inversión a un negocio "con poco capital y orientado a la asesoría" y evaluar opciones estratégicas para su negocio de productos titulizados.

La semana pasada vendió una participación del 8,6% en Allfunds Group por 334 millones de euros (US$ 328,4 millones). También vendió una participación del 30% en Energy Infrastructure Partners por un precio no revelado.

A su vez, se informó que están a la venta una participación en SIX Group, que administra la bolsa de Zúrich, dos bancos suizos especializados, Pfandbriefbank y Bank-Now, y Swisscard, una empresa conjunta con American Express.

Credit Suisse busca vender el Hotel Savoy en el centro de Zúrich, que podría valer 400 millones de francos suizos.

¿Peligra el franco suizo?

Desde el escándalo, la divisa no ha parado de caer con respecto al dólar y pone en una situación de debilidad a Suiza:

image.png Gráfico: Reuters

