iaef-Federico-Sturzenegger-SF-7.jpg Federico Sturzenegger estima que el acuerdo con el FMI no es relevante, y que la institución, conociendo los incumplimientos históricos de Argentina, le restan importancia a la firma.

El economista argentino Federico Sturzenegger no considera que el acuerdo con el FMI sea relevante, debido a que la realidad de la economía argentina, en especial las políticas dañinas para los productores del país, no cambiarán, y anuncia que "va a seguir el cepo y los controles de precios, los exportadores van a seguir teniendo prohibido exportar". En esta línea, el expresidente del BCRA consideró que la institución internacional "no se va a inmiscuir mucho en pedirle cambios a Argentina", porque sabe que estos cambios no serán llevados a cabo por motivos políticos y por la resistencia de los funcionarios a realizar cualquier ajuste que conlleve a un equilibrio fiscal.