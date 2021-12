FMI: el acuerdo aún está verde y el organismo pide cambios

En este sentido, a lo que apuntan los técnicos es a atacar la inflación con políticas monetarias más duras, operando con una suba de la tasa de interés, pero las autoridades del gobierno nacional no están convencidos de este enfoque, y esto es porque ya contemplan un déficit primario para 2022 del 3,6%, el cual se verá en peligro si tal aumento de la tasa impacta en la actividad económica, y con ello la recaudación cae, haciendo el rojo fiscal mucho más alto que lo inicialmente estimado. El gobierno no pretende reducir en mayor medida el gasto público, se niega a aplicar políticas de ajuste que no puedan ser maquilladas ante el electorado como el que sufrieron los jubilados al inicio del mandato de Alberto Fernández. Es por este motivo, que las autoridades nacionales decidieron de incluir en el plan de negociación con el FMI un acuerdo de precios, como alternativa a una suba de tasas, con el cual planean controlar la inflación el año entrante.