Acuerdo FMI sin reservas BCRA y el pánico a una corrida

En medio del debate sobre las reservas netas negativas y la utilización de los encajes de ahorristas a cuenta del ingreso que generará la cosecha fina a partir de diciembre, la consultora Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) se metió de lleno en el debate:

Al 30 de noviembre, las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$6.090 millones (US$541 millones líquidas, US$2.027 millones en DEG y US$3.522 millones en oro), mientras que las reservas totales llegaron a US$41.530 millones Al 30 de noviembre, las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$6.090 millones (US$541 millones líquidas, US$2.027 millones en DEG y US$3.522 millones en oro), mientras que las reservas totales llegaron a US$41.530 millones

image.png Polémica por las reservas del BCRA mientras el FMI le pone el freno de mano a la negociación con la Argentina.

En una charla privada para inversores, el director de Econviews y exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, reveló que "calculamos que las reservas netas para fin de año van a rondar los US$3.500 millones, cuando un país como la Argentina necesitaría un número más cercano a los US$35.000 millones. Es decir, nos estamos manejando solo con el 10% de las reservas netas que necesitamos para funcionar normalmente".

De acuerdo a lo reportado por Carlos Lamiral en Ámbito Financiero, Kiguel insistió en que "tenemos una Argentina con una brecha cambiaria muy alta. La combinación de brecha con falta de reservas es tal vez el problema más difícil de solucionar".

Y agregó: "Lo que hemos visto mes a mes, desde las PASO en adelante, es que cada vez las reservas bajan más. En el último mes bajaron aproximadamente US$900 millones.

En diciembre estamos esperando que el BCRA tenga que hacer el pago al Fondo Monetario de US$1.800 millones más otros pagos más, con lo cual vamos a estar en una situación compleja. Debido a la amplia brecha la economía no funciona bien. Los importadores tratan de ingresar todo lo que pueden, los exportadores no liquidan. El que puede comprar dólares a $100 los compra y el que puede venderlos a $200 los vende. En diciembre estamos esperando que el BCRA tenga que hacer el pago al Fondo Monetario de US$1.800 millones más otros pagos más, con lo cual vamos a estar en una situación compleja. Debido a la amplia brecha la economía no funciona bien. Los importadores tratan de ingresar todo lo que pueden, los exportadores no liquidan. El que puede comprar dólares a $100 los compra y el que puede venderlos a $200 los vende.

La experiencia internacional muestra que cuando estamos en este tipo de situación es muy difícil ganar reservas. La gran pregunta es cómo cerramos esa brecha. Nadie tiene una respuesta sencilla sobre cómo cerrar esta brecha sin que sea una cosa traumática.

Lo ideal sería que el paralelo converja al oficial, pero eso no va a pasar. Son sueños. Para que pase eso debería ocurrir un cambio enorme de las expectativas en la Argentina, que las reservas pasen de un día para otros de US$3.500 millones a US$30.000. No va a pasar.

Es muy difícil flexibilizar el cepo. Yo flexibilizo algo hoy y al día siguiente pierdo reservas. Solucionar este problema implica una palabra que está en la mente de todos pero que nadie quiere mencionar que es “devaluación”. Si uno piensa en ello viene el recuerdo de momentos traumáticos en Argentina, más inflación.

¿Hay salida? Sí. Argentina ha salido siempre. Lo que digo es que no va a ser fácil. Una de las llaves es el famoso acuerdo con el FMI del que todos están hablando. ¿Hay salida? Sí. Argentina ha salido siempre. Lo que digo es que no va a ser fácil. Una de las llaves es el famoso acuerdo con el FMI del que todos están hablando.

El acuerdo con el FMI implica que Argentina tiene que poner un programa que hoy no tiene. No se ve una coordinación entre el Banco Central y Economía. Menos coordinación se nota entre un secretario que congela precios y que luego para salir, me da una nueva señal de inflación.

No hay coordinación entre las primeras líneas del Ministerio de Economía y las segundas, y posiblemente con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por más que haya un gabinete económico, eso no se traduce en algo que se vea bien.

Hace falta un programa económico y una coordinación. Que no haya parte del equipo que quiera firmar un acuerdo con el FMI y otro que congele precios".