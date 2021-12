FMI: Nubarrones que asoman en la negociación

De acuerdo a un reporte privado, las reservas cayeron la semana pasada -tras el pago al FMI- US$39.156 millones, y ya quedaron US$231 millones debajo del cierre de 2020. Según cálculos de la consultora 1816, las tenencias netas del Central bajaron a US$2.180 millones.

Con las restricciones y los beneficios antes mencionados, la imposibilidad de recomponer reservas estuvo en los pagos de la deuda. Según explica Ámbito Financiero, año los vencimientos de capital e intereses con el FMI drenaron cerca de US$5.200 millones. Buena parte de ellos se canceló con los DEG del propio Fondo.

El ministro de Economía, Martin Guzmán; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack; el jefe de la misión del organismo para Argentina, Luis Cubeddu; y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne

Otro dato a tener en cuenta y que incrementa la dificultad de negociación es un endurecimiento de la postura de los funcionarios del FMI.

A la falta de una autocrítica en el análisis del programa Stand By, introspección con la que el Gobierno contaba para conseguir alguna ventaja en la discusión, se le suma una actitud aún menos concesiva de los negociadores del Fondo Julie Kozack y Luis Cubeddu.

Cuenta este lunes Carlos Burgueño, también en Ámbito Financiero:

"En lugar de flexibilizar los requerimientos generales, la norteamericana y el venezolano comenzaron a plantear situaciones más extremas en las tres variables clave que el país debe cumplir con el FMI para que los técnicos del Fondo cierren el programa que se negocia hoy: déficit fiscal, proyección de crecimiento y evolución de las reservas del Banco Central. Ni hablar de la reducción de las tasas de interés y los sobrecostos financieros, cuya recomendación hacia el board fue de sostenerlas en los niveles de 4,05%".

De acuerdo a la misma versión, en el Gobierno explican ese endurecimiento en un presunto temor de los funcionarios del Fondo sobre su propio futuro en el organismo a partir de los antecedentes con la Argentina:

"Los 2 máximos responsables técnicos de lo que se negocia con el gobierno de Alberto Fernández, creen que en ambos funcionarios de línea del FMI hay un temor a su futuro. Concretamente, a que se la jueguen por un programa laxo y menos exigente a lo que marcan las normas clásicas y los libros escritos sobre piedra de los habituales programas del FMI. No se percibe de parte de los negociadores del gobierno, ninguna mella o autocastigo por el contenido del informe (lapidario o no) del organismo sobre el informe del crédito otorgado al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Todo lo contrario".

Y concluye:

"Lo que se teme en Buenos Aires que esté sucediendo en Washington, es que Kozack y Cubeddu no quieren el mismo destino que los antecesores en cerrar y firmar acuerdos con un país como la Argentina, históricamente incumplidor de lo firmado. Y, en definitiva, ser los responsables técnicos de un nuevo fracaso del FMI con el país. Alguien que sabe de estas cuestiones definía con una frase dura y directa la situación: “los dos tienen miedo por su futuro. Sólo si se presenta en persona Georgieva con un bufoso en la mano y los amenaza pueden firmar lo que Argentina está proponiendo. Si no, harán lo que dicen los libros clásicos del FMI y no se moverán de lo que dicta en estatuto”.