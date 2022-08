"Es positivo que Economía esté en manos de un político"

A su vez, comparó lo que está pasando con el devaluado rol de Fernández en el Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que según trascendidos periodísticos, se analiza la posibilidad de que ahora el mandatario se enfoque solo en las relaciones exteriores:

En Estados Unidos es diferente porque allí es donde el presidente realmente tiene más poder que ninguna otra persona. Por eso, los ministros son meros ejecutores de lo que decide él y su equipo de 3 o 4 personas. Pero acá no es así

"Lo primero que tenemos que hacer para tratar de salir de esto:

Entender que toda solución lleva tiempo Todo tiene su costo. Hemos perdido el crédito como país y eso tarda mucho tiempo en recuperarse. Hay que analizar cómo gastamos el dinero, que analice nuestro presupuesto y gastar menos pero mucho mejor. Para mí, los dos partidos principales tienen que cambiar la forma de hacer política.

Lo que sí debería ocurrir es dejar en claro qué tipo de apoyo político tiene Massa para tomar las medidas que va a tomar", fue una recomendación de Timerman luego de que se publicara desde el Senado una foto entre Cristina Kirchner y Massa:

image.png Cristina Kirchner y Sergio Massa en una reunión en el Senado luego de tomar el control del Ministerio de Economía.

Al aire de La Red, en diálogo con el periodista Paulo Vilouta, Timerman insistió en la reducción de la brecha cambiaria y el déficit fiscal:

Yo me enfocaría en las reservas porque, si no las tenés, vas a estar siempre ante el riesgo de que el mercado te pida una devaluación. Lo oportuno para mí sería la forma de acordar con el campo una política con la que se pueda reducir esta brecha que impacta negativamente sobre todo

"La brecha es tóxica porque no te permite acumular reservas, perversa mucho la compra de productos importados. Entonces, un acuerdo con el campo y con inversores internacionales es una forma de engrosar reservas y dar cierta confianza a los locales que miran de afuera con mejores ojos a la Argentina", consideró.

También, hacer un ajuste fiscal con una seria reducción de subsidios que va a pegarle a la gente en forma inicial. No hay otra forma, muchachos. Todo tiene consecuencias y lo mejor es hacerla antes de que explote la cosa

"A mí me da la sensación que cuando se discute el tamaño del presupuesto siempre la discusión es que no se puede bajar el gasto porque la gente la pasa mal, pero nunca nadie debate cómo gastamos la plata. Creo y estoy convencido de que la gastamos de forma escandalosa. El gasto es producto de tanta interacción en la política, que no puede ser que estemos gastando bien", cerró.

