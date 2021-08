En la nueva ola de COVID-19 y Pfizer & Moderna suben precios

Pfizer elevó el precio de su vacuna anti COVID-19 a la Unión Europea de 15,50 euros (US$ 18,40) a 19,50 euros (US$ 23,14), según partes de los contratos vistos por Financial Times, y Moderna pasó a US$ 25,50 la dosis (21,49 euros), cuando antes era US$ 22,55 (19 euros). El nuevo precio es algo más bajo que los US$ 28,50 (24,01 euros) acordados antes, y que bajaron por el volumen de compra, según a un funcionario cercano a las negociaciones.