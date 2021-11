Embargo de activos para Argentina por unos US$230 millones

El pasado mes de febrero, 3 fondos acreedores de bonos defaulteados en el 2001 y no reestructurados en 2005 y 2010 (los famosos hold outs) pidieron a la jueza Loretta Preska -con confidencialidad- iniciar un periodo de búsqueda de activos argentinos en caso de que el país no abonase la sentencia del juez Griesa por allá en el año 2016, cuando ordeno pagar US$230 millones El pasado mes de febrero, 3 fondos acreedores de bonos defaulteados en el 2001 y no reestructurados en 2005 y 2010 (los famosos hold outs) pidieron a la jueza Loretta Preska -con confidencialidad- iniciar un periodo de búsqueda de activos argentinos en caso de que el país no abonase la sentencia del juez Griesa por allá en el año 2016, cuando ordeno pagar US$230 millones