El lujo está casi prohibido en China y en USA, más demanda de autos usados

"(...) Ford, GM, Stellantis y otras marcas han abandonado los coches pequeños que generaban pérdidas y que en su día eran la vía de acceso para los compradores con un presupuesto limitado.

auto show.png Autos en USA: Más caros en precio de lista y en financiación.

En 2012, los vehículos con un precio inferior a US$ 30.000 representaban más de la mitad del mercado de coches nuevos por unidad, mientras que los modelos con un coste de US$ 50.000 o más representaban apenas un 6% de las ventas de vehículos en USA.

Hoy, eso ha cambiado. Los modelos de más de US$ 50.000 representan el 44% de las ventas de coches nuevos, mientras que las ofertas de menos de US$ 30.000 representan tan solo el 12,7% de las ventas (...).

Los vehículos con un precio inferior a US$ 20.000 (los modelos que conducían los jóvenes estadounidenses) prácticamente han desaparecido y representan el 0,1% del mercado de coches nuevos este año. Los compradores de bajos ingresos “han sido abandonados al mercado de coches usados”, afirma Charlie Chesbrough, economista sénior de Cox.

Incluso los autos usados están fuera del alcance de algunos compradores, con precios promedio de US$ 27.422 en septiembre, un 32% más que hace 5 años, y pagos mensuales promedio de US$ 549 el mes pasado, frente a US$ 416 en septiembre de 2019 (...).

“El mercado de autos nuevos se ha dirigido a compradores más adinerados”, dice Mark Wakefield, codirector de la división de automóviles de AlixPartners. “La gente se ve obligada a comprar vehículos usados y a mantenerlos en circulación durante más tiempo”.

(...) Para empeorar las cosas, el financiamiento es costoso: en septiembre, las tasas promedio de los préstamos para automóviles eran del 7,1% para autos nuevos y del 11,2% para usados, frente al 5,7% y el 8,4%, respectivamente, de hace 5 años. (...)

La escasez de chips informáticos durante la pandemia, que paralizó la fabricación de automóviles, vaciando los inventarios de los concesionarios e inflando los precios de venta, fue el detonante del aumento de precios. La inflación también ha elevado el costo de materiales automotrices críticos, como el acero.

Además, los fabricantes de automóviles han equipado los automóviles con tecnología nueva y costosa, que incluye pantallas táctiles de gran tamaño en el tablero de instrumentos y una serie de sensores para evitar colisiones y funciones de protección, algunas de las cuales fueron requeridas por los reguladores gubernamentales. (...)".

En China

También en Bloomberg, desde el otro lado del Hemisferio Norte, pero una coincidencia acerca del consumo:

"(...) La desaceleración es en parte cíclica, ya que la economía china lucha por recuperarse de una crisis inmobiliaria nacional. Pero aún más preocupantes para los gigantes europeos del lujo son los indicios de un cambio permanente en la demanda.

Las campañas del presidente Xi Jinping para acabar con los funcionarios gubernamentales corruptos y promover una distribución más equitativa del ingreso han hecho que las exhibiciones de riqueza no solo sean algo pasado de moda, sino potencialmente peligroso. Mientras tanto, los consumidores chinos más jóvenes gastan cada vez más su dinero en experiencias como viajes en lugar de símbolos de estatus.

Los obstáculos son la 'vergüenza del lujo' impulsada por las políticas y los desafíos económicos, que conducen a un crecimiento más lento de la renta disponible y a un efecto riqueza más débil”, dijo Gary Ng, economista sénior de Natixis SA. “Para muchos, exhibir su riqueza puede no ser una buena idea en este momento. Los obstáculos son la 'vergüenza del lujo' impulsada por las políticas y los desafíos económicos, que conducen a un crecimiento más lento de la renta disponible y a un efecto riqueza más débil”, dijo Gary Ng, economista sénior de Natixis SA. “Para muchos, exhibir su riqueza puede no ser una buena idea en este momento.

Vacheron Constantin.jpg Vacheron Constantin: China ya no es lo que fue....

“La confianza del consumidor en China continental hoy está en línea con el mínimo histórico alcanzado durante el Covid”, dijo el director financiero de LVMH, Jean-Jacques Guiony, durante la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía el mes pasado.

Las exportaciones de relojes suizos a China cayeron un 50% en valor en septiembre respecto al año anterior, lo que ejerció presión sobre empresas como Richemont, el grupo detrás de Vacheron Constantin e IWC, y el propietario de Omega, Swatch Group AG .

Los fabricantes de cosméticos también están sufriendo. L'Oreal SA informó de una caída del 6,5% el trimestre pasado en las ventas comparables en el norte de Asia, y la empresa afirmó que el mercado de la belleza en China siguió deteriorándose. Estée Lauder Cos. retiró su previsión para el año en parte debido a la débil demanda en China, donde las ventas cayeron un porcentaje de 2 dígitos en los 3 meses hasta septiembre. Sus acciones se desplomaron en un récord.

La caída de las ventas refleja un notable cambio de humor en China.

“El modus vivendi actual, en parte por razones sociales, es el de ‘ser discreto’”, dijo Serge Weinberg , presidente fundador de Weinberg Capital Partners y miembro del consejo de administración de Kering, en una entrevista en septiembre con la cadena de televisión francesa BFM Business. “Los relojes grandes, los bolsos, los objetos visibles, los dejamos de lado para preservar la unidad social. Y eso es un cambio de comportamiento. Cuánto tiempo durará, no lo sé, pero tenemos que tenerlo en cuenta”. (...)".

--------------------------

