No sólo el ajuste lo pagaron los sectores más vulnerables, sino que también los empleados públicos. En este sector no se distingue entre empleados administrativos y aquellos que se dedican a labores con mayor grado de especialidad, como pueden ser médicos, docentes, etc. Los empleados públicos sufrieron un ajuste real del 27% de sus ingresos, que es la justamente la caída en términos reales de lo que destina hoy el gobierno a pagar salarios con respecto al mismo periodo evaluado en 2017.