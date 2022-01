Luego de recordar que Guzmán está negociando no una reestructuración de la deuda como se hizo con los bonistas privados sino un acuerdo para acceder a un nuevo préstamo de Facilidades Extendidas para repagar la deuda con los DEG cumpliendo metas fiscales trimestrales -algo que sorprendió a los desinformados Juan Amorín y David Cufré-, Asiaín disparó indignado: "¿Cuál es la ganancia política para el proyecto del Frente de Todos hacer un acuerdo así? Que me la expliquen porque no la entiendo".

https://twitter.com/fedesturze/status/678707587559333889 El día q abrimos el cepo nos visitó @JosephEStiglitz, aprovechamos para charlar sobre política antinflacionaria. pic.twitter.com/HM2UrNmL2c — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 20, 2015

"Vos imaginate la meta de reservas del BCRA, por ejemplo. Argentina tiene un contexto internacional muy complicado. Probablemente, la FED suba la tasa de interés y bajen las materias primas. Lo más probable es que no cumplamos con esa meta, sea cual sea, porque vamos a tener un contexto complejo, además del cambiario. A los 3 meses vamos a pedir un waiver y nos van a chantajear con la política exterior", lanzó.

Asiaín dijo, además, que "hasta la conferencia de Guzmán habían funcionarios de muy alto rango y ministros que creían que se estaba negociando una reestructuración de esa deuda y yo les explicaba que no, que es un acuerdo de Facilidades Extendidas. No lo sabían porque Guzmán lo manejó todo muy cerrado con Alberto Fernández".

"Ya con el acuerdo vamos a tener un dólar blue de $300", vaticinó.

Andrès Asiaìn patea el tablero y denuncia un acuerdo secreto entre Guzmán y Alberto con el FMI

"El dólar a 220 es un precio pánico"

En la misma semana en que se dio esa charla en C5N y el periodista Roberto Navarro también pidió ir al default, en Somos Radio, los periodistas Daniel Tognetti y Raúl 'Rolo' Dellatorre coincidieron en que "un dólar blue a $220 es un precio de pánico".

"Está muy por encima del dólar de equilibrio. Tenés que incorporar ahí la especulación y la movida desestabilizante que hay. Es un precio político, absolutamente", lanzó el columnista de la TV Pública.