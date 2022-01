Entonces, remató sobre el #1F:

Son momentos en los que se deciden cuánto poder va a tener cada uno. Yo entiendo que por ahí la gente dice 'porqué no me hablás del precio de la manteca' y a mí me preocupa eso pero les puedo asegurar que el precio de la manteca depende de si nosotros le entregamos el poder al Fondo y si nosotros seguimos sometidos por esta Corte

Recordemos que el kirchnerismo dirime sus internas con el resto del Frente de Todos haciendo foco en las causas de la familia Kirchner y lo que pueda pasar en una eventual derrota del Frente de Todos en las elecciones 2023.

Navarro pronosticó:

A esta hora uno podría decir que tiene muchas más posibilidades de ganar Juntos que el peronismo en 2023, hoy por hoy. Con una inflación del 50% a punto de firmar con el Fondo sabiendo que todo el tema financiero seguirá siendo muy difícil, con millones de personas comiendo en comedores, y con la pandemia que sigue sin que se sepa qué va a pasar

"Yo no soy ultra-K, eso lo dijo Clarín", se corrió Navarro para ubicarse más cercano a Fernández.