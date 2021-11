El dólar blue se dispara y BCRA fue contra consultoras

Según el exrepresentante del Ministerio de Economía en el Central durante la gestión de Roberto Lavagna, "que el BCRA estaría usando reservas que 'existen' pero que no son de su propiedad y sobre las que no estaría autorizado a disponer. Los candidatos más probables son los depósitos de SEDESA (que figuran en "otros" junto a swaps de Basilea, etc) y los Encajes Bancarios.