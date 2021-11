El dólar blue alcanzó los $200 en la City

En el Gobierno relativizaron esta nueva escalada del blue. La portavoz Gabriela Cerruti aseguró por la mañana de este jueves que "no aumenta el dólar, aumenta el dólar blue". En este sentido, sostuvo que ese comercio "se mueve por expectativas políticas, no económicas", y estimó que no debería repercutir en el precio de los productos de consumo.