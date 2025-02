El dólar "atrasado" agranda importaciones y compromete la balanza comercial

La balanza comercial arrancó el año con un superávit de apenas US$ 142 millones, muy por debajo de los US$ 785 millones registrados en enero de 2024. El deterioro de US$ 643 millones respecto al mismo mes del año pasado responde al fuerte repunte de la actividad, el salto de la inversión y un poco de "dólar atrasado", que dispararon las importaciones.