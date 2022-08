El BCRA no para de vender y está "obligado" a subir la tasa

El Banco Central -BCRA- vuelve a cerrar en rojo en este inicio de semana. La entidad monetaria finalizó la jornada con ventas por unos US$ 84 millones, y, con este resultado, en 9 ruedas la entidad ya lleva vendidos más de US$ 1.100 millones. La entidad monetaria pareciera haber entrado en un espiral de alto volumen de ventas y poco ingreso de divisas, muy crítico si se tiene en cuenta la cantidad de reservas que quedan en el BCRA -teóricamente negativas entre US$ 5.000 y US$ 7.000 millones-. En tanto, el pago para la importación de energía de hoy estuvo en el orden de los US$ 110 millones, según las fuentes del mercado relevadas por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana.