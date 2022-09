Un asesor histórico de Pablo González es el nuevo presidente de Metrogas

Aún queda conocer quién asumirá como nuevo gerente general de la distribuidora tras el pase de Alejandro Fernández a YPF.

Barcelona había viajado en marzo a Washington junto a Pablo González, en donde se reunió con el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, a fin de diagramar una agenda de trabajo en ese país.

imagen.jpg Osvaldo Barcelona, junto al presidente de YPF, Pablo González, y Jorge Argüello.

"Es un desafío apasionante, que se potencia por la relación profesional, de amistad y de militancia que tenemos con el doctor González desde hace 30 años. Es un orgullo trabajar con él", contó el dorreguense al diario bahiense 'La Nueva Provincia' tras su regreso al país.

Y en cuanto a su futuro político,decía entonces:

Soy un soldado. Cuando tuve que ser candidato, lo fui; cuando me tocó acompañar, me puse a ‘empujar el carro’. En eso consiste la construcción Soy un soldado. Cuando tuve que ser candidato, lo fui; cuando me tocó acompañar, me puse a ‘empujar el carro’. En eso consiste la construcción

En el documento presentado ante la CNV y la Bolsa de Comercio, que lleva la firma del responsable de las Relaciones con el Mercado de la distribuidora, Damián Ariel Díaz, además de la designación de Osvaldo Barcelona, también se comunicó que ante la renuncia de Fernández como integrante del Comité de Remuneraciones y Nominaciones de la Sociedad se designó en su lugar a Paola Garbi.

Más noticias de Urgente24

Paro de judiciales por salarios y control de la obra social

Álvarez Agis: "Inclusivo, nacional y popular es bajar la inflación"

Presupuesto 2023: La presión de los Gobernadores peronistas

Córdoba: Encuesta de Twitter anima al arco de Javier Milei