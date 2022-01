Tarifas: después del gas, convocan a audiencia por la luz

Cabe mencionar que Energía no tuvo nunca una cartera propia, sino que está debajo del organigrama de Martín Guzmán, quien, sin embargo, no tiene peso en las decisiones. Ahí todo pasa por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Pocos olvidan la pelea entre Guzmán y Basualdo, cuando el primero lo quiso despedir y no tuvo poder suficiente para hacerlo. Entendible: Basualdo forma parte de La Cámpora y tiene línea directa con Cristina Kirchner.