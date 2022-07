Piden un DNU para obligar al campo a "liquidar la soja"

"El gobierno tiene que dar un giro y dentro del estado democrático tomar medidas con más coraje", sostuvo el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y apuntó contra el campo: " Están dudando en liquidar o no la soja. Se tendría que sacar un DNU para obligarlos a liquidar la soja. Si en este momento complejo los que más tienen no quieren poner nada me parce que estamos equivocados".