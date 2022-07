Juan Grabois serrucha el piso de Alberto: "Está en una caja"

“El problema es que está en una caja. No me parece una persona insensible, pero creo que tiene el diario de Yrigoyen. Le cuentan una película que no es la realidad y falta mirar los números. Mirar su posición en 2019, que era de una enorme indignación y preocupación por el hambre, y su posición ahora, donde la situación es peor. Si había estado preocupado en 2019, ahora más”, aseguró al sitio La Voz en Córdoba respecto al cambio de “alteración” que sufrió el presidente. Ahora, con una situación agónica, los movimientos sociales lo apuntan como “adormecido”.