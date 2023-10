Explota la TNA de los plazos fijos: Cuánto pagará el BCRA "El 83% de los pesos que se fueron de los plazos fijos en lo que va de octubre correspondió a depósitos mayoristas"

Precios poselectorales

En los comercios ya advierten por una nueva escalada de precios una vez que pasen las elecciones, además de mayores dificultades en el abastecimiento: "No tenemos norte, no tenemos precios, vamos al mayorista y no tenemos mercadería", dijo el presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore.