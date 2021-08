Dramático: "La economía argentina no tiene con qué"

en la variación acumulada en 2021 (inflación 30,7%), los mayores valores son de "Indumentaria" (37,9%), "Educación" (37,3%), "Atención médica y gastos para la salud" (36,3%); comparando julio de 2020 y julio de 2021 (inflación de 54%) el rubro "Indumentaria" tuvo una suba de 72,2%, seguido de "Atención médica y gastos para la salud" con 68,9% y "Alimentos y bebidas" con 61,1%.

Crecimiento es otra cosa

Sin embargo, era necesario profundizar los dichos de Karagozian acerca de la recuperación de la economía. Por eso fue el llamado telefónico a Diego Giacomini.

-¿La economía volvió a crecer? Hay quienes afirman que ya no es 'rebote' sino una recuperación más sólida....

-El crecimiento económico no es 1, 2 o 3 variaciones positivas del PBI. Crecimiento económico es una tendencia de mediano y largo plazo del PBI per cápita. Una variación positiva del PBI en 2021 no es crecimiento. Es un resultado matemático que emerge de la estadística contra una base muy baja, la de 2020, cuando gran parte de la actividad económica estuvo parada por el ASPO. Las comparaciones válidas de la economía 2021 hay que hacerlas contra 2018 y 2019.

-Entonces, vamos un poco más atrás: ¿dónde se ubica hoy día la economía argentina?

-Entre 1983 y 2020, la Argentina creció menos de la mitad del promedio de América Latina: +17,4% contra +41,2%. Y casi un cuarto de lo que creció el promedio del mundo (+69,1%). Sin embargo, considerando el tramo 2012/2020, el promedio del mundo creció +8,4%, el promedio de la región fue +2,7% y la Argentina cayó -20,1%. La inversión bruta medida en dólares corrientes del 2do. trimestre 2021 está -31% por debajo de la del 2do. trimestre 2018. ¿Cómo se llama esto? Destrucción de capital, no lo dudes. Y nos ubica en un piso por debajo de 2015/2017.

-Pero analicemos el aquí y ahora: 2021. ¿Estamos recuperando lo perdido en 2020?

-Primero quiero hacer una pregunta: si las empresas que sobrevivieron a la ASPO lo hicieron a expensas de gran parte de su capital de trabajo, ¿con qué pega el salto la economía y retorna a los niveles de producción 2015/2017? ¿Cuál es el pedal posible? Ahora vamos a tu pregunta, con números: el 1er. semestre 2021 cerró con un nivel de actividad -7 por debajo de 2018 y -4 puntos por debajo de 2019. El 83% de los sectores está en 2021 por debajo de 2018 y 2019. De las 30 variaciones interanuales, 25 son negativas y sólo 5 positivas, mostrando que el deterioro macroeconómico afecta en forma muy negativa a casi todos los sectores económicos. El Estudio de Orlando Ferreres acaba de publicar el 1er. dato de nivel de actividad a julio 2021. Según ese IGA (Índice General de Actividad), el nivel de actividad de julio 2021 cayó -1,8% contra junio 2021: esto quiere decir, según mi interpretación, que la recuperación se encuentra abortada.

economía sin crecimiento.jpeg

economía argentina 2021.jpeg

Teoremas falsos

-Inevitable preguntarse por dónde comienza el cambio sin entrar en ideologías que frenen el debate.

-Bueno, yo creo que la destrucción de la riqueza en Argentina se debe al tamaño de gasto público, del déficit fiscal, de la presión tributaria, del caudal de regulaciones, del CEPO, de la emisión monetaria, del impuesto inflacionario y del elevadísimo costo de capital producto del peso de la deuda pública. Pero no es ideologismo sino que tengo un dato irrefutable:

en 2012/2020 cayeron las 3 grandes economías de LATAM: Argentina (-20,1%); Brasil (-82%) y México (-1,6%). ¿Cuál es su denominador común? Son los 3 países que tienen el Estado más grande y el Estado que más creció. Por el contrario, los países con Estado más pequeño y Estado que creció mucho menos, lograron mejores desempeños: Perú, Colombia, Chile y Uruguay.

-Un tema que a menudo no se profundiza lo suficiente en el análisis de la economía es la inversión, tanto bruta como neta. Pero no la inversión financiera sino la inversión para o mejora o ampliación de la producción. ¿Cuáles son los números?

-Mirá, la Argentina no tiene inversión neta desde fines de la Administración Néstor Kirchner o comienzos de la administración de CFK. O sea, hace 13 años que no se acrecienta el stock de capital en la Argentina, ni se aumenta la frontera de posibilidades de producción. Cuando pareció que la tendencia iba a cambiar, la inconsistencia dinámica de las políticas económicas que aplicó Mauricio Macri hizo que el sector privado otra vez dejara de invertir. La inversión bruta medida en dólares corrientes del 2do. trimestre 2021 se ubica -31% por debajo de la del 2do. trimestre 2018.

-La última: el teorema de la Administración Alberto Fernández consiste en que si aumentan los salarios por sobre la inflación, se genera un ciclo de demanda que recupera la oferta. ¿Qué opinás?

-Considerando la ausencia de inversión bruta y con una oferta laboral que crece a causa del aumento poblacional, el salario medido en términos reales está condenado a caer. Esto es irrefutable. Por lo tanto, también pierde dinamismo el consumo y se retroalimenta el círculo vicioso, ya que ningún empresario va a acrecentar sus niveles de inversión y ampliar su capacidad de producción si no descuenta un cambio de escenario futuro. Estamos muy complicados pero el discurso político desde hace varios gobiernos pasa por

negar la crisis,

especular con la cosmética a la que llaman 'sintonía fina',

negar los cambios estructurales porque obliga a decisiones de fondo y

flotar hasta donde se pueda.

Bueno, les tengo noticias: estamos muy jodidos y con posibilidades peores en 2022.

Te la hago corta: la Argentina no tiene con qué. Te la hago corta: la Argentina no tiene con qué.