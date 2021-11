Dólar y economía: "¿Y el día 15 qué van a hacer estos?"

“Lo que pasa hoy en la economía argentina es que tiene poco producto y muchos problemas. Y defiende la mercadería y está en niveles de actividad que no puede comparar contra 2020 porque había pandemia. La economía está 7 u 8% arriba después de caer 10%, entonces son comparaciones contra 2019 y por la inflación no se puede hacer bien. Entonces es difícil medir volumen contra 2019, se paga ‘corto’, caro, tenés que dejar la plata y te dan el producto, da apariencia de que estás produciendo y te lo llevan. El cemento vuela pero los autos van atrás escandalosamente. No hay economía hoy ”, resumió el expresidente del Banco Nación.