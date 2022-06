Dólar: Se contrae el blue mientras el MEP llega a máximos

De esta manera, la tasa efectiva anual -al renovar los stocks mese a mes durante un año- queda en 66,5% para las Leliq y en 68% para los plazos fijos, en competencia con los altos niveles de inflación de la economía doméstica.

Al mismo tiempo, el BCRA mantendrá los mecanismos por los cuales garantiza que la suba de la tasa de política monetaria se traslade íntegramente a los depositantes, tanto de personas humanas como empresas, a través de los plazos fijos con tasa mínima y los plazos fijos UVA.

Por otra parte, el Banco Central quedó con un saldo negativo de unos US$ 148 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios en lo que va de junio. Asimismo, en el transcurso de 2022, el Banco Central acumula compras netas por unos US$ 750 millones, un monto que representa el 12% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos US$ 6.155 millones al 14 de junio de 2021.

En cuanto al cierre de la jornada, la entidad que precise Miguel Pesce, la finalizó con saldo ventas por US$ 200 millones. Esta nueva demanda de dólares que se llevó a cabo en Mercado Único y Libre de Cambios -MULC- se debe a que se dispararon las órdenes de compra ante la circulación de versiones sobre el endurecimiento del cepo. La demanda de energía estuvo en el orden de los US$ 180 millones, a la vez de que hubo baja liquidación del agro, muy por debajo del promedio esperado para esta época (efecto brecha)

