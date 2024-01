Dólar: Javier Milei, no son los Diputados, es la inflación

Así, el ancla cambiaria impuesta por las autoridades no genera la suficiente confianza hacia delante y plantea la duda sobre cuándo saldrán de este esquema y/o cómo lo harán. De este modo, se bifurcan los posibles caminos en base a si esta salida es exitosa o desencadena una carrera nominal. Más aún, en un contexto de brecha cambiaria creciente y un dólar blend que deberá ser revisado frente a la necesidad de acumular reservas, en línea con lo acordado con el FMI. (...)".

La reflexión es muy importante porque el presidente Milei culpa por el regreso de brechas cambiarias a los diputados y senadores que no aprueban los proyectos de ley que les envía, según las expectativas del Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, lo que está afirmando la Fundación Capital es que hay un problema estructural en el diseño del presente y futuro de la cotización cambiaria que elabora la Administración Milei.

3 escenarios

Fundación Capital recuerda que "no sólo el índice de precios al consumidor (IPC) evidenció un salto del 25,5% mensual (cerrando el año 2023 en 211,4%), sino que el del índice de precios mayoristas (IPIM) fue aún mayor, del 54% mensual, resultando en una variación acumulada del 276,4% en 2023. Esto pone en evidencia la elevada inercia inflacionaria para enero. Más aún, siendo que el IPC no reflejó aún todos los incrementos del mes. Los bienes mostraron subas del 29,5% en promedio, mientras que los servicios apaciguaron el índice general con un alza del 14,1%, dinámica que probablemente se revertirá en los próximos meses y le pone un piso elevado a la inflación del 1er. trimestre. (...)".

Luego se abunda en datos sobre ajustes en curso o pendientes en los precios y tarifas de bienes y servicios de consumo cotidiano.

En concreto:

"(...) De esta forma, más allá del incremento del mes de diciembre, lo cierto es que los próximos meses también contarán con una dinámica acelerada. Esta mayor nominalidad erosiona las ganancias de competitividad tras la devaluación. Así, se plantean 3 escenarios teóricos de inflación hacia delante.

El 1er. escenario asume una baja acelerada en el ritmo de aumento de los precios desde febrero. El IPC se ubicaría en el 21,1% mensual en enero, descendiendo al 10% en febrero, al 7% en marzo y hacia el 6% en abril.

El 2do., considera una dinámica más compleja, donde la inflación se ubica en 21,1% en enero y se mantiene en torno al 18% en febrero y al 15% en marzo, recién alcanzando el 10% mensual en el 4to. mes del año.

En el 3ro., la inflación se sostiene en el mismo nivel de diciembre todos los meses (...)".

En el escenario 1, el ratio de inflación acumulada respecto a la devaluación resultaría del 54% al mes de marzo.

En el escenario 2, resultaría aún mayor, rondando el 73% en el mismo período.

En el escenario 3, de un IPC en el 25% mensual, en marzo la inflación eliminaría toda la ganancia de competitividad (102%).

Así, será clave reducir la inflación para, entre otras cosas, no perder completamente la competitividad ganada con el salto cambiario de diciembre. Es claro que lograr moderar la dinámica de aumentos será complejo en este escenario de alta inercia, con acomodamiento de precios por delante y algunas decisiones económicas que impulsan la inflación.

Sin embargo, he aquí el desafío: Mantener un colchón de competitividad será determinante de cara al comienzo de la cosecha gruesa y la necesidad de acumular reservas.

Es clave

Por lo tanto, es central reducir la tasa de inflación. Fundación Capital hace un juego de simulación acerca de la evolución del tipo de cambio real bilateral con USA (TCRB) para los próximos meses y la competitividad resultante de la economía argentina.

En el escenario 1, la economía aún mantendría cierto colchón de competitividad hacia abril (31% por encima del nivel que había en noviembre del 2023, previo al salto cambiario) y en mayo (27% por arriba). "De todos modos, un crawling peg mayor luce necesario para evitar una constante merma de competitividad hacia delante."

En el escenario 2, hacia abril el tipo de cambio real bilateral estaría 9% por encima del de noviembre, cuando éste ya estaba retrasado; en mayo ya se habría eliminado casi toda la ganancia de competitividad. En este caso, abundaría la especulación sobre un nuevo salto cambiario.

En el escenario 3, el colchón de competitividad se perdería ya en marzo. ¡...!

Entonces, para no tener que volver a devaluar al final del 1er. trimestre o 1er. cuatrimestre de 2024 -situación que provocaría una tormenta política y socioeconómica para Javier Milei- es decisivo bajar la inflación. Esto es importante cuando hay un Presidente que no tiene empacho en afirmar que si la inflación de enero fuese 25% hay que festejar.

Corolario:

De esta forma, sin una baja rápida de la inflación, la competitividad se verá seriamente limitada. Si bien al comienzo de la actual gestión económica el crawling del 2% mensual actuaba como un ancla, intentando motorizar la liquidación anticipada de exportaciones en el marco de una inflación acelerada y una tasa de interés muy negativa en términos reales, esto no luce sostenible. El atraso cambiario es vertiginoso y, de no lograrse moderar la inflación rápidamente, dará lugar a la especulación de un nuevo salto cambiario, donde se vuelve relevante la duda sobre si la segunda devaluación puede salir bien o si daría lugar a una peligrosa iteración de devaluación e inflación. Aún más, frente a la necesidad de acumular reservas, en línea con lo acordado con el FMI, será necesario también revisar a futuro el dólar blend de las exportaciones, cuestión desafiante habida cuenta la reciente evolución de la brecha cambiaria. De esta forma, sin una baja rápida de la inflación, la competitividad se verá seriamente limitada. Si bien al comienzo de la actual gestión económica el crawling del 2% mensual actuaba como un ancla, intentando motorizar la liquidación anticipada de exportaciones en el marco de una inflación acelerada y una tasa de interés muy negativa en términos reales, esto no luce sostenible. El atraso cambiario es vertiginoso y, de no lograrse moderar la inflación rápidamente, dará lugar a la especulación de un nuevo salto cambiario, donde se vuelve relevante la duda sobre si la segunda devaluación puede salir bien o si daría lugar a una peligrosa iteración de devaluación e inflación. Aún más, frente a la necesidad de acumular reservas, en línea con lo acordado con el FMI, será necesario también revisar a futuro el dólar blend de las exportaciones, cuestión desafiante habida cuenta la reciente evolución de la brecha cambiaria.

----------------------

Más contenido en Urgente24:

Un destino de Argentina destacado por National Geographic

El desierto en Sudamérica que sorprende al mundo

Increíble parque acuático en medio de las sierras de Córdoba

Una playa escondida en Pilar a una hora de Buenos Aires

Un glamping frente al mar en una playa de Buenos Aires