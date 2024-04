Dólar: ¿Fin o continuación de la pax cambiaria?

En cuanto a las causas de este rebote de los dólares paralelos, el analista financiero Gustavo Ber mencionó a iProfesional que "el ajuste de los dólares financieros y libres en los últimos días se debe principalmente a la menor actividad en el mercado cambiario y a la influencia de la depreciación de las monedas emergentes en un contexto global de flight-to-quality (vuelo a la calidad), así como al fuerte aumento de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años debido a las crecientes preocupaciones sobre la dinámica inflacionaria, acentuada además por el repunte del petróleo y de los commodities".

En este mismo sentido, Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, afirma a este medio que "esta reacción (alcista) tiene su mayor fundamento en la incertidumbre mundial derivada de la situación en medio oriente, las monedas regionales también tuvieron una reacción similar". Y asegura que "la volatilidad se ha instalado en el mercado y creo que se mantendrá por algún tiempo, hasta que todo vaya decantando".

En línea con esta visión, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, atribuyó la reciente subida de los dólares paralelos a "la complicada situación internacional, la devaluación del real que acelera la marcada apreciación del peso, y un proceso de atraso cambiario que se va consolidando y que empieza a generar dudas sobre su sostenibilidad".

Por su parte, desde PPI aseguran "que esta suba del CCL sería transitoria, ya que la liquidación de los exportadores comenzará a acelerarse con la entrada de la cosecha gruesa en breve".Y que "por ende, sin grandes cambios al cepo, esperamos que la tendencia de apreciación del peso se profundice si el clima internacional acompaña".

image.png

Por otro lado, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, opinó que el repunte de los dólares financieros "responde al contexto internacional, donde se observa incertidumbre. Ha disminuido la liquidación y por eso está subiendo. Cada vez que hay incertidumbre, la oferta financiera se retira porque no se sabe qué pasará con los precios internacionales, y los exportadores no liquidan tanto".

Sigue la pax cambiaria

En cuanto a la proyección de los dólares en los próximos días, Ber estima que "si la cautela global continúa, los dólares financieros podrían extender su recuperación hacia los $1.050 / $1.100 durante la segunda quincena, aunque de manera ordenada, ya que la abundancia de dólares por la intensificación de la cosecha asegura mantener la calma a corto plazo".

Por su parte, Glustein vislumbra que el dólar blue "se mantendrá por encima de los $1.000, y podría ubicarse en $1.050, al igual que el MEP, mientras que el Contado con Liquidación permanecerá por debajo de los $1.100". Y añadió: "Presumo que cuando la cosecha gruesa retome su ritmo, las cotizaciones podrían mejorar y volver a la estabilidad".

Por ahora, el mercado de futuros no anticipa más aumentos, incluso lo contrario, hoy estamos teniendo una disminución en todos los plazos

image.png

