Dólar cara chica: Contundente respuesta de USA al curro de las cuevas

¿Qué hacer si tengo dólares cara chica?

La alternativa es recurrir a los bancos, no para vender, sino para depositar.

Por lo tanto, si se tiene una caja de ahorro en dólares, se puede ir a depositar los dólares cara chica y unos días después volver a retirarlos. Haciendo esto, el banco va a tener la obligación de aceptar cualquier tipo de billete y generalmente cuando los reponen entregan billetes nuevos.

En el caso en donde no se tenga una caja de ahorro en dólares, hay opciones para abrir alguna en bancos digitales gratuitamente. Además de retirarlos, podrás transferirlos a una cuenta de inversión para venderlos en la Bolsa a cotización MEP, que se acerca más al valor del blue que la cotización oficial.

Otra alternativa descansa en llevarlos a Estados Unidos. Como destacan desde Clarín: Dado que allí se aceptan sin distinciones, un viaje propio o de algún conocido puede ser la gran oportunidad para gastar en cualquier comercio los dólares viejos o tratar de cambiarlos. Hay quienes por ejemplo van a un casino, compran fichas como para apostar y luego vuelven a canjearlas por billetes, que probablemente serán de series más nuevas.

Otra opción sería la de efectuar compras online en el exterior. Estando en Argentina, los "cara chica" se pueden utilizar para abonar consumos en moneda extranjera hechos con tarjeta por Internet, como reservas de viajes o productos con envío puerta a puerta. Los gastos llegarán en el resumen expresado en dólares y ese saldo se podrá abonar en el banco llevando los billetes viejos, que serán tomados a valor pleno.

¿Cómo saber si el billete es falso?

image.png

El diseño actual del billete de US$ 100 es la última denominación de la moneda estadounidense que se rediseñó y se emitió el 8 de octubre de 2013. El diseño actual del billete de US$ 100 presenta características de seguridad adicionales que incluyen una cinta de seguridad tridimensional y una campana que cambia de color en el tintero. El billete de US$ 100 también incluye una marca de agua con el retrato de Benjamin Franklin que es visible desde ambos lados del billete cuando se sostiene contra la luz.

Otra forma para autenticar un billete de US$ 100 emitido entre 1996 y 2013, hay que mover el dedo a lo largo de la superficie del billete para sentir la impresión en relieve, inclinar el billete para ver que el 100 en la esquina inferior derecha cambia de verde a negro y mantener el billete contra la luz para ver la marca de agua y el hilo de seguridad. También deberá ver fibras de seguridad rojas y azules incrustadas en todo el papel y microimpresión dentro del número en la esquina inferior izquierda y en la solapa izquierda del abrigo de Benjamin Franklin.

