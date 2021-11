Dólar blue a $200: Pánico en Casa Rosada por elecciones

"Este dólar es caro"

Ahora bien, economistas, consultores y empresarios insisten en que este dólar es demasiado alto. Se estima que cualquier tipo de cambio por arriba de $130 ya es un dólar de pánico pero por la situación política que atraviesa el país.

El titular de la consultora Quantum, Daniel Marx, dijo a Ámbito Financiero:

Lo primero que se puede decir es que no hay un solo dólar, hay varios, que comparados con una historia larga de varias décadas es un tipo de cambio caro, en el sentido de que incluso en momentos de mucha situación externa adversa (me refiero al 2001 y 2002) cuando se devaluó y hubo complicaciones políticas mayúsculas en Argentina no llegó a estos niveles Lo primero que se puede decir es que no hay un solo dólar, hay varios, que comparados con una historia larga de varias décadas es un tipo de cambio caro, en el sentido de que incluso en momentos de mucha situación externa adversa (me refiero al 2001 y 2002) cuando se devaluó y hubo complicaciones políticas mayúsculas en Argentina no llegó a estos niveles

Consultado sobre si en otro momento el dólar estuvo caro, respondió: "Hubo un momento en la historia en el que el dólar estuvo más caro. Hay que remontarse a muchas décadas, duró poco tiempo y después se estabilizó con mayor o menor problema. Eso fue en dos situaciones. Fue en la hiperinflación y lo que se conoció como el Rodrigazo".

"Había situaciones exteriores relativamente adversas, porque hubo caída de los precios de los productos que exportaba Argentina y tasas de interés muy altas. En lo relacionado a la caída de demanda de dinero, en el pos- Rodrigazo hubo una absorción de excedente monetario fuerte. La base monetaria representaba antes del Rodrigazo el 25% del PBI, hoy está en 7%", graficó.

En este marco, analizó: "Veo que el BCRA está relativamente prudente también. Se nota que están manejando la base monetaria con crecimientos que son bastante inferiores a los que indicarían la provisión de fondos al Tesoro. Están absorbiendo".