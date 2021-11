Dólar $200: "BCRA emitió en octubre $135.000 por segundo"

De acuerdo al analista financiero Christian Buteler, "el 29 de octubre el BCRA giró al Tesoro otros $95.000 millones como "adelantos transitorios". De esta manera, octubre cerró con asistencia récord en el 2021 de $352.712 millones y en el año va $1,312 billón".

Argentina, regalada

El medio especializado, Bloomberg, tituló: "Argentina se convierte en el paraíso de los turistas"

Quienes visiten Buenos Aires cambiando su efectivo al dólar blue, en cambio, se encontrarán con propuestas sumamente atractivas y, sobre todo, baratas en términos relativos. En ese sentido se pronunció el empresario uruguayo Carlos Lecueder durante una entrevista en la que sostuvo que “Hoy Argentina es el paraíso del comprador mundial”.

Consultado por el medio sobre el impacto en la competitividad de Uruguay frente a la devaluación crónica de la Argentina, Lecueder sintetizó:

Ese es el gran tema que tenemos por delante los uruguayos y toda la zona. La competitividad tiene tres partes: una, es que el país logré ser eficiente, porque competitividad a costa de sueldos bajos no quiero. Quiero competitividad a costa de eficiencia y un salario digno que permita exportar. En segundo lugar, un Estado que no sea pesado y encarezca la economía. Tercero un tipo de cambio de equilibrio. Hoy tenemos un Estado que sigue siendo pesado en impuestos, en demora, en burocracia, en costos. Lo más urgente es el tipo de cambio. Si uno quiere ser competitivo de acá a una semana hay que devaluar. Tenemos una moneda uruguaya que el uruguayo confía. El problema es que tenemos vecinos, especialmente, y pido disculpas, como Argentina, que no confían en su moneda. Es muy difícil competir contra un país que tiene diversos tipos de cambio. ¿Quién ahorra en pesos argentinos? En Uruguay hay gente que ahorra en pesos uruguayos, y las empresas colocan obligaciones en el Estado en moneda uruguaya. Cuando la moneda está sujeta a la inflación de varias decenas de puntos porcentuales, y cuando no hay confianza en que el dólar salte o no salte, esas cosas son más difíciles. Obviamente para nosotros ser competitivo con Argentina en un entorno de desconfianza es muy difícil, muy difícil. Estuve con una argentina hace un tiempo que se iba a pasar unos días a Punta del Este. Antes de volver para Buenos Aires y me dice “¡qué caro que está!”, y yo le digo, “no, ¡qué barato que están ustedes!”, porque hoy Argentina es el paraíso del comprador mundial, si tomamos un ciudadano europeo o americano lo llevamos a Buenos Aires y le digo “che, mira lo que son los precios” y compra lo que sea porque está todo barato ¿no?