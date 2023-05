Complicaciones en el BCRA: Reservas negativas e inexistente dólar soja

Al respecto, el analista en agronegocios, Salvador Vitelli, conversó con iProfesional donde indicó que desde el comienzo del PIE 3 "se lleva liquidado US$ 2.066 millones y el BCRA retuvo US$ 286 millones, es decir, un 14%", sentenciando que:

Comparado contra los otros dos esquemas anteriores -el dólar soja 1 y 2 que estuvieron vigentes en septiembre y diciembre de 2022- este es el peor en términos de acumulación de dólares, que es el dato que importa

En su Twitter, el analista arrojo como hoy él: BCRA compró US$ 54 millones a $ 300 y vendió US$ 51 millones en el MULC. Ecuación que da como resultado una compra neta de US$ 3 millones a $1.525,86 por dólar -prorrateando la emisión sobre la compra neta-. Acumulados:

Pérdida: $ 144.394 millones

Emisión: $ 231.014 millones

Si la situación sigue así, Vitelli asegura que "no soy optimista de que esto vaya a cambiar rotundamente al alza, puede haber alguna liquidación extra, pero no en demasía". Y es que esto se debe a lo lejos que está el Gobierno en lograr el objetivo planteado, US$ 5.000 millones, para antes del 31 de mayo, fecha del último día del dólar soja 3.

El "mal resultado" del PIE 3 dificulta la capacidad del BCRA para acumular reservas durante el 2.º trimestre, que es el período en el que históricamente se registran los mayores ingresos de divisas por la cosecha gruesa. Sin embargo, este año, la cosecha afectada por la sequía récord terminó complicando mucho más el panorama.

Más allá de esto, como bien resaltan desde Research for Traders: “En medio de la caída de reservas, el BCRA activó la última parte del swap con el Banco Popular de China para contar con un segmento del acuerdo de intercambio de monedas para libre disponibilidad. De esta forma, Economía espera tener algún margen de acción adicional, aun en el marco de marcada escasez de divisas”.

