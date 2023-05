El dirigente social Juan Grabois se postuló como candidato a Presidente por el Frente de Todos (FdT) y hasta el momento solo competiría en una PASO con Daniel Scioli después de que Alberto Fernández decidió no buscar un segundo mandato y Sergio Massa y Cristina Kirchner no hicieron anuncios sobre su futuro electoral. Lo mismo ocurre con ‘Wado’ de Pedro, que no presentó candidatura aunque pretende integrar alguna fórmula. En ese contexto, Grabois se ubicó en la izquierda del espectro del FdT y desde allí tilda de “derecha” a las ofertas electorales que contengan a Scioli o a Massa, incluso en fórmulas con Wado, con quien tiene afinidad política.