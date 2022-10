Cierre semanal: Dólar, bonos, acciones, Riesgo País y BCRA

La semana financiera finalizó en bien términos generales, los dólares se mantuvieron, los bonos subieron, el Riesgo País se redujo y las acciones del panel líder cerraron con verdes absolutos. Lo peor de la semana estuvo marcado por el rendimiento del BCRA, en la última rueda de la semana, la entidad monetaria finalizó con ventas por US$ 45 millones. Con este resultado, la semana de la autoridad solo pudo quedar positiva en unos US$ 4 millones, acumulando en el mes un rojo de US$ 292 millones.