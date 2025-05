China no se rinde y prepara un plan para potenciar industrias estratégicas

El proyecto forma parte del próximo Plan Quinquenal, que se publicará durante el Congreso Nacional del Pueblo, en marzo de 2026. De acuerdo con Bloomberg, diversas fuentes, que no quisieron ser identificadas, manifestaron que China está elaborando un plan con un fuerte apoyo al desarrollo de tecnología, inteligencia artificial y fabricación de chips, pero que no llevaría un nombre similar al que actualmente está en curso: “Made in China 2025” (Hecho en China 2025), para evitar las críticas de los países occidentales.