China, FIFA, USA: Arabia Saudita en déficit fiscal para financiar el cambio del Islam

the line.jpeg Futuro The Line, Megalópolis atravesando el desierto: Visión 2030 de Arabia Saudita.

Visión 2030

Sin embargo, Arabia Saudita está enfrentando un déficit fiscal por sus costosas inversiones en proyectos como The Line o NEOM (US$ 500.000 millones), que forman parte de su Visión 2030 para diversificar su economía: cómo utilizar el petróleo para consolidar los días cuando no haya petróleo. Luego, Dubai es una envidia para los saudíes.

En ese contexto, hay novedades interesantes. Por ejemplo, el Reino está enfocado en cubrir su territorio de paneles solares, si bien hasta ahora no podía almacenar la energía renovable.

Pero ahora Arabia Saudita ha conectado el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) más grande del mundo en Bisha, provincia de 'Asir. Es un hito en la estrategia del país por desarrollar un sistema de baterías de 500 MW/2000 MWh. La compañía operadora es Saudí Electric Company y utiliza tecnología avanzada suministrada por la china BYD (líder global en autos eléctricos).

El proyecto, llamado Bisha BESS, integra una iniciativa más amplia para fortalecer su infraestructura de energía renovable. El objetivo del país petrolero es que más de la mitad de su energía provenga de energías renovables. Arabia Saudita ha descubierto que las baterías proporcionan flexibilidad a la red y permite la integración de fuentes de energía intermitentes como la solar y la eólica.

BYD ha prefabricado 122 unidades, cada una es un sistema de conversión de energía (PCS) de 6MW junto con 4 módulos de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), cada uno con una capacidad de 5.365MWh. El diseño es modular para optimizar el espacio, mejorar la integración del sistema y minimizar los puntos de falla.

Aunque las baterías fueron suministradas por BYD, el proyecto fue ejecutado por un consorcio formado por State Grid Corporation of China y Alfanar Projects. La instalación, ubicada en un entorno desértico muy desafiante, ha presentado dificultades significativas, como altas temperaturas y frecuentes tormentas de arena.

Hay otras iniciativas de almacenamiento a gran escala. En una licitación en curso, 33 oferentes precalificados -Masdar, ACWA Power, EDF y TotalEnergies- compiten por contratos de servicios de almacenamiento a 15 años.

baterias en arabia saudita.jpeg Baterías chinas para almacenar energía renovable en el desierto saudita.

En USA

Pero Arabia Saudita tiene proyectos de expansión fuera de USA. Por ejemplo, invertir US$ 600.000 millones en USA durante los próximos 4 años, después de que el presidente Donald Trump pusiera un precio para visitar el Reino en su primer viaje al extranjero.

El viaje de Trump a Arabia Saudita en 2017 puso fin a la tradición de que los presidentes estadounidenses viajan primero a Canadá, México o el Reino Unido. También subrayó los vínculos con los estados del Golfo. Deberá considerarse que la empresa inmobiliaria de Trump siempre promovió acuerdos en la región.

Esta vez, Trump dijo: “El primer viaje al extranjero normalmente ha sido al Reino Unido, pero… lo hice con Arabia Saudita la última vez porque acordaron comprar US$ 450.000 millones en productos nuestros”, había dicho Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Si Arabia Saudita quisiera comprar otros US$ 450.000 millones o US$ 500.000 millones (lo aumentaremos teniendo en cuenta la inflación), creo que probablemente iría”.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman, según la agencia de prensa estatal Saudí, le dijo por teléfono a Trump, la intención del Reino de "ampliar sus inversiones y comercio con USA durante los próximos 4 años, por un monto de US$ 600.000 millones, y potencialmente más allá de eso”.

Trump, hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, dijo: “Le pediré al príncipe heredero, que es un tipo fantástico, que redondee la cifra a alrededor en US$ 1 billón. Creo que lo harán porque hemos sido muy buenos con ellos”.

Los fondos soberanos saudíes han adquirido grandes participaciones en empresas estadounidenses tal como Apple.

A su vez, Arabia Saudita ha comprado armas y sistemas de defensa a USA. ¿Podría invertir Arabia Saudita en esos negocios?

El príncipe heredero también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Príncipe Mohammed bin Salman.webp Príncipe heredero Mohamme bin Salman.

Déficit fiscal

Trump mantuvo estrechas relaciones con Arabia Saudita aún después de que el príncipe Mohammed se viera implicado en el asesinato y descuartizamiento del columnista del The Washington Post, Jamal Khashoggi, en Estambul (Turkiye) en 2018.

Pero el Reino no normalizó relaciones con Israel porque no hubo un reconocimiento de Palestina. Sí lo hicieron Emiratos Árabes Unidos y sus aliados.

Trump llegó a ofrecer equipamiento para la Defensa del Reino.

La promesa ocurre en un momento en que el Reino enfrenta sus propias presiones presupuestarias. Y encima Trump quiere reducir a la mitad el precio de la energía cuando Arabia Saudita vive del petróleo.

Los precios mundiales del petróleo siguen deprimidos, lo que afecta a los ingresos del reino.

Y el príncipe Mohammed también necesitará construir nuevos estadios e infraestructuras para albergar la Copa Mundial de FIFA 2034.

Ni hablar del rol expansivo en Líbano, Siria y Palestina que intenta el Reino, para desplazar a Irán, que sufre de horas bajas.

-----------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 10 episodios que tenés que ver ahora (y no está en Netflix)

Messi y Maradona: El guiño en la nueva comedia de Netflix que sorprendió a todos

La miniserie con 6 episodios en Netflix que vas a querer maratonear ya

La aclamada miniserie de Netflix con 6 episodios que te va a conquistar