La Rusofobia tiene sus límites. Hasta la fecha Joe Biden no consiguió que Israel adhiera a su embestida contra Rusia, y no se atreve a presionar. Con Turquía le sucede algo similar. Emmanuel Macro ya reunió a las empresas francesas y les sugirió que no se muevan de Moscú. Las empresas agrícolas más grandes del mundo continúan vendiendo semillas y manipulando cultivos en Rusia, a pesar de la presión. Cargill Inc., Bayer AG y Archer Daniels Midland Co. permanecen.