Binance muy cerca de darle fin a su stablecoin (BUSD)

Adicionalmente, los usuarios tienen la opción de intercambiar manualmente BUSD por FDUSD mediante la herramienta Binance Convert. No obstante, es relevante señalar que los retiros de tokens BUSD ya no están siendo respaldados.

La cuota de mercado de la stablecoin FDUSD actualmente se sitúa en un 1,39%, mientras que BUSD mantiene una cuota del 0,75%. Tether (USDT) de Tether continúa siendo un actor dominante con una cuota de mercado superior al 70%.

image.png

¿Por qué darle fin a BUSD?

Esta movida viene después de que en agosto de 2023, Binance anunciara que iban a ir dejando de lado la BUSD, siguiendo una orden del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) a Paxos, los que emiten la BUSD, para que paren de hacerla en febrero de 2023.

En ese momento, Binance también tuvo sus líos con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por ofrecer, supuestamente, productos derivados de criptos que no estaban registrados en Estados Unidos y por violar leyes federales.

El nuevo jefe, Richard Teng, que tomó la posta de Changpeng Zhao, el fundador, dijo que se comprometen con seguir las reglas, especialmente en el mercado yanqui.

Viendo todo esto, Binance ya puso fechas para cortar el soporte de BUSD. La cosa se terminó el 15 de diciembre de 2023, y los usuarios van a poder canjear sus BUSD hasta febrero de 2024.

Así reacciona el mercado a la movida del exchange:

image.png

