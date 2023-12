Diana Mondino da el ok al Bitcoin y ¿a litros de leche?

El mega DNU presidencial no deja dar de qué hablar, y es que entre los múltiples rechazos que ha cosechado, se encuentra el ítem de la derogación de la Ley de Alquileres, norma que al quedar sin efecto, los contratos entre propietario e inquilino vuelven a ser "un contrato entre partes". En ese sentido, la canciller Diana Mondino salió a darle el ok a las criptomonedas, luego del revuelo generado respecto a que los contratos no sólo se regirán por la moneda de curso legal (peso) sino que ahora está permitido cualquier otro tipo.