BCRA y la colocación de US$ 301 millones gracias al BOPREAL

Teniendo en consideración la desaceleración en la demanda por parte de los importadores con deudas remanentes (luego de sustraer, de corresponder, la participación en los otros instrumentos disponibles) registradas en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior (PADRÓN), realizado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las próximas licitaciones de la Serie 3 serán abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscripto los saldos pendientes de pago en el PADRÓN.

En caso de que la demanda por la Serie 3 en alguna licitación supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados. En caso de que la demanda por la Serie 3 en alguna licitación supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados.

El BCRA ya colocó la totalidad de la Serie 1, por VN US$ 5.000 millones, y de la Serie 2, por VN US$ 2.000 millones. Por otro lado, alrededor de 4.700 MiPyMEs realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$ 167 millones sin necesidad de suscribir los BOPREAL. Son empresas con deudas por hasta US$ 500.000 registradas en el PADRÓN y que podrán saldar la totalidad en tres meses.

image.png

Más contenido en Urgente24

Alianza patagónica y un aviso a Milei: No habrá acuerdo si hay "condicionamientos"

Antes que el DNU de Milei, tratarán más de 100 decretos de Alberto

¿Milei pone distancia?: Llamativa reunión de Macri con intermediarios del Presidente

Alerta Coca-Cola: Peligra Lollapalooza 2024 en San Isidro