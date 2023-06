Aumentos sin aviso previo: Cómo y dónde reclamar

Entonces, para que un aumento del precio pueda tornarse efectivo deben preavisar al menos 30 días antes y si son otras partes del contrato, 60 días (resolución 733/2017, art 30, 67 cctes., resolución 9/2004 secretaria de Coordinación Técnica, Defensa del consumidor, anexo II).

Condiciones para que el aumento sea legal:

Debe ser un contrato de plazo indeterminado.

Debe estar previsto la posibilidad de cambio en la tarifa en una cláusula del contrato.

Debe ser un cambio genera, para todos los usuarios.

Debe mantener los servicios pactados.

Debe ser informado y notificado con 30 días de anticipación, los cambios en relación al precio del contrato (plan o abono), por SMS o mail.

AUMENTOS Reclamo enacom.jpg

¿Qué pasa si no me avisaron del aumento?

Es importante saber que cuando el usuario contrata un servicio público está amparado por la Ley Defensa del Consumidor. Si no recibiste un SMS o mail, entonces no pueden aumentar. Es corriente que notifiquen del aumento con un preaviso menor a 60 días. En tal caso como clientes tenemos derecho a impugnar la factura con el monto extra, que no queremos pagar.

El usuario puede iniciar un reclamo por facturación (conviene por mail o Twitter así queda constancia), pedir número de reclamo o gestión y así oponerse. En general las propias empresas lo reconocen.

En el plazo mencionado, los usuarios pueden decidir la permanencia o baja del servicio a fin de no pagar el incremento, o en su caso, cuestionar el mismo en sede judicial si entiende que las razones explicitadas no son ciertas o justificadas. Aparte, siempre está la opción de acudir al ENACOM y Defensa del Consumidor.

Cómo reclamo entonces los aumentos en mis boletas de servicios

Si querés realizar un reclamo formal al servicio de internet o telefonía, debés comunicarte a través de la web de Enacom: https://www.enacom.gob.ar/reclamos-de-telefonia-fija-movil-internet-cable-tv-y-postales_p1000

En el caso de que los aumentos sean por obra social o prepaga, gestioná el reclamo a través de la página oficial: https://www.argentina.gob.ar/servicio/reclamar-por-aumento-indebido-de-cuota

Para reclamos por aumentos en la tarifa de luz o gas, a través de los siguientes canales:

Para electricidad: https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-error-de-facturacion

Para gas: https://www.argentina.gob.ar/reclamo-por-cobro-de-cargo-incorrecto-en-la-factura-de-gas

Sitios Web de Defensa del Consumidor para asesoramiento gratuito y más reclamos: https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor

Centro de Atención telefónica: 0800-666-1518

Más noticias en Urgente24

El lugar de Venezuela que atrajo a astronautas de la NASA

La bebida conocida que se relaciona con un cáncer fulminante

Mercado Libre: Indignación por doble cobro con tarjetas

Monotributo AFIP: A cuánto aumentarían escalas y cuándo

Estafas con debin: Una práctica que te vacía la cuenta