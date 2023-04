“Esas distorsiones las vas a tener que corregir porque no podés vivir con atrasos en algunos precios, luego esta política está de precios justos genera distorsiones de precios”, añadió y precisó que esa tarea le quedará a la actual gestión de Alberto Fernández –en lo que le resta de mandato- o al próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre.

Rodrigazo e hiper

Sobre la muy mencionada posibilidad de que la economía terminé en el fenómeno bautizado como ‘Rodrigado’, por el plan de ajuste implementado en 1975 por el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo, Artana desestimó ese escenario: “El ‘Rodrigazo, ocurre en un gobierno que no tenía poder político. Después de los aumentos vino rápidamente un aumento del salario de una magnitud similar, en un gobierno muy diluido políticamente y que además tenía un déficit fiscal fabuloso de 12 o 13 % del PBI. Hoy estás con un déficit que es la mitad o menos, entonces también eso te da una diferencia respecto a lo que puede ocurrir después, digamos, de un salto en algunos precios puntuales de la economía”.

“En aquel momento nos fuimos a la ‘hiper’, pero terminamos con una inflación de 50 y pico por ciento mensual en marzo del 76. No creo que eso es lo que vaya a ocurrir ahora porque justamente lo más importante que es lo fiscal y monetario está un poco menos mal que es lo que estaba en aquel momento ”, completó.

Revisión de acuerdo con el FMI

En el marco de las negociaciones con el FMI para modificar metas y obtener dólares para las alicaídas reservas del Banco Central, Daniel Artana recordó que “la gran ancla de expectativas que tiene el Gobierno es el programa con el FMI, porque carece de credibilidad”. Pero advirtió que “no es una gran ancla porque también el Fondo perdió credibilidad”.

En ese contexto de dos sectores con su credibilidad golpeada, el economista amplió su análisis: “El acuerdo con el FMI tenía previsto acumular reservas en un año donde tuviste una sequía tremenda. Sabíamos que no ocurriría la acumulación de reservas. Ahora, el dato relevante en la discusión con el FMI es si te van a dar dólares nuevos respecto a lo que te iban a dar y si te van a bonificar las metas fiscales, más allá del impacto en la recaudación que tuvo la sequía”.

“El problema de un faltante de dólares por una sequía mucho peor que lo que se esperaba se arregla con dólares, no dejando de acumular reservas, dejando de acumular reservas se agrava el problema igual eso no lo iban a cumplir porque no iban a tener la posibilidad de acumular reservas. Entonces, ¿hay dólares frescos? Ahora hablan de emitir deuda con garantía parcial del Banco Mundial y del BID, pero corriendo muy por detrás de los US$ 10.000 millones o más adicionales que se perdió de las proyecciones de sequía que había a principios de año. Ese es el problema de fondo de la macroeconomía y del Gobierno”.

