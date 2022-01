Argentina quedará a la merced de la suba de tasas de la FED

Por estas razones, parece ser que la leve recuperación de la economía argentina podría llegar a su fin antes de tiempo, si bien en estos momentos algunos indicadores económicos se muestran ya a niveles pre-pandemia, otros aún no han sido recuperados del todo debido al excesivo daño que ha causado el aislamiento obligatorio dictado por las autoridades. El momento no podría haber sido peor, las autoridades del país coquetean con un default al FMI, aunque el Secretario de Estado del presidente Joe Biden luego de una reunión con el canciller Santiago Cafiero, aseguró que el país norteamericano apoya las negociaciones con el FMI, apoyo no menor, ya que el Estados Unidos es el socio mayor de la institución internacional. Pero aún con semejante apoyo por parte del gobierno norteamericano, no parece ser suficiente, ya que los bonos argentinos en el exterior siguen cayendo por la desconfianza que genera Argentina en los inversores, y a partir del mes de marzo la FED avanzará con su política. Sólo un milagro salvará a la Argentina.