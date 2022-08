AFIP vs. Morosos y contribuyentes: Nuevas tasas y polémica

Edificio-AFIP.jpg

Nueva medida de AFIP contra morosos y contribuyentes: Cómo quedan las tasas

La resolución redactada el 23 de agosto establece que la tasa resarcitoria impositiva y aduanera que exigirá la AFIP a los morosos pasará del 4,25% a 5,91% mensual a partir del 1° de septiembre, mientras que la tasa punitoria impositiva y aduanera subirá de 5,19% a 7,37%.

Estos niveles coinciden con la inflación mensual, cuyo último índice fue de 7,4% en julio de 2022.

Además, la norma establece que las deudas en dólares mantendrán las tasas del 0,83% y 1% para casos resarcitorios y punitorios, respectivamente.

La gran polémica estalló porque las obligaciones tributarias de la AFIP hacía los contribuyentes se mantendrán con los mismos índices, en vez de ser acompañados en consonancia a los porcentajes recién mencionados.

¿Qué significa? AFIP se muestra inflexible con aquellos contribuyentes que no abonen en tiempo y forma, mientras que las personas pierden dinero porque el interés que paga el organismo no acompaña a la inflación.

sergio massa.jpg La resolución 559/2022 fue firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

La tasa de las deudas por devolución, reintegro y compensación impositiva no mostrará aumentos en el corto plazo porque se mantendrá en 3,84%, mientras que en dólares tampoco verá modificaciones (0,20%).

Además, se aclaró que las tasas diarias deberán extraerse de la tasa mensual dividida por 30 y las obligaciones que se deban cancelar con vencimiento anterior al 1° de septiembre tendrán la vigencia de las tasas anteriores.

El especialista tributario Sebastián Domínguez explicó cómo afecta esta medida en charla con Clarín:

Esto generará mayores perjuicios a los contribuyentes que no pueden pagar por problemas financieros debido a que probablemente no puedan actualizar sus precios y sus ingresos al ritmo inflacionario Esto generará mayores perjuicios a los contribuyentes que no pueden pagar por problemas financieros debido a que probablemente no puedan actualizar sus precios y sus ingresos al ritmo inflacionario

