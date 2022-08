Esto que haces al estar sentado aumenta el riesgo de demencia

De acuerdo al principal investigador, el doctor David Raichlan, de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos:

“Esta cohorte es realmente asombrosa. Lo que sucede cuando tienes tantas personas es que puedes terminar con varios miles de casos de demencia. Entonces puede comenzar a ver cuáles son algunas de las asociaciones más fuertes. Este gran grupo realmente nos brinda la capacidad de descubrir algunas asociaciones que no encontraría en encuestas más pequeñas”.

Con todo, el hallazgo no significa que el ejercicio físico no sea necesario ni que pueda reemplazarse. Por el contrario, “tenemos que pensar no solo en estar físicamente activo, sino también en alterando nuestro comportamiento sedentario”, aseguró Raichlan.

Los investigadores advierten que no hay una sola causa para la demencia, ya que intervienen múltiples factores de estilo de vida, incluida la actividad física, la genética, el uso de medicamentos, la dieta, el apoyo social, entre otros.

“Este estudio ha identificado un importante factor de riesgo modificable: sentarse pasivamente. Siéntese menos, muévase más y con más frecuencia. Interrumpa el estar sentado con pausas activas cuando sea posible”, recomendó Hallgren.

