40 días decisivos para Javier Milei: ¿Qué onda el blanqueo? Del BCRA al GAFI

"Si suponemos nuevos depósitos entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones, las reservas brutas podrían crecer entre US$ 1.500 millones y US$ 2.500 millones", destaca la consultora Equilibra.

También: "Además, podría impactar indirectamente en las reservas internacionales netas: por caso la multa del blanqueo podría utilizarse para girar US$ 1.500 millones de intereses anticipadamente sin pedirle divisas al BCRA o privados".

Sin embargo, la misma casa vaticinó (fragmento que se le olvidó a Laborda en El Cronista) :

Incluso con blanqueo que permita pagar intereses de Globales y Bonares en enero 2025 (US$ 1.500 millones) con la multa pagadera en dólares, y que abulte las reservas brutas por mayores encajes, las RIN terminaría el año en casi US$ 10.000 millones negativos y las líquidas en dólares perforarían US$ 7.000 millones y faltarían cubrir US$ 2.900 millones de amortización de dichos bonos. Se puede crecer con cepo, pero no sin dólares. Incluso con blanqueo que permita pagar intereses de Globales y Bonares en enero 2025 (US$ 1.500 millones) con la multa pagadera en dólares, y que abulte las reservas brutas por mayores encajes, las RIN terminaría el año en casi US$ 10.000 millones negativos y las líquidas en dólares perforarían US$ 7.000 millones y faltarían cubrir US$ 2.900 millones de amortización de dichos bonos. Se puede crecer con cepo, pero no sin dólares.

Subiendo la apuesta

El BCRA eliminó una serie regulaciones que operaban sobre las cuentas en dólares para favorecer el blanqueo.

Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares.

Esta norma le permitía al banco receptor rechazar una operación ante la sospecha de que la transferencia incumplía las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.

La autoridad monetaria también derogó una serie de disposiciones que los bancos debían cumplir bajo la normativa de 'Conozca a su cliente', que obligaba a las instituciones a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles transacciones de lavado de dinero.

El BCRA dispuso que ya no tendrá vigencia la obligación de los bancos a tomar "recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo".

Por consiguiente, los bancos ya no deberán objetar operaciones relacionadas con:

Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente. Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura. Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Un tema no menor: no atraer el interés de Financial Action Task Force (FATF, o Grupo de Acción Financiera Internacional / GAFI), que lidera la acción mundial para abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

La Argentina integra el GAFI desde el año 2000 (Administración Fernando De la Rúa).

Está previsto un posible debate en plenario acerca de la Argentina durante octubre 2024.

Una leyenda en la página web de FATF/GAFI: "El GAFI y GAFILAT esperan iniciar conjuntamente la evaluación de las medidas de Argentina para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en 2024."

Inmuebles

La Resolución General Nº 5549/24,publicada en el Boletín Oficial informó que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, conducida por Florencia Misrahi) informó que "los sujetos alcanzados son los inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión o contratistas de contratos de locación de obra".

"Quienes se inscriban en el registro, no deben abrir una Cuenta Especial de Regularización para recibir los fondos regularizados, simplemente deben asociar y registrar una cuenta de su titularidad al proyecto. Esta medida se encuentra en línea con la reciente Comunicación A 8090 dictada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)".

Desde la AFIP adelantan que en el registro se incluirán tanto inversiones directas como indirectas para construcción "de edificios residenciales, no residenciales, rurales, loteo de predios, reformas, ampliaciones, instalaciones, mejoras", como también "todo proyecto que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, requiera denuncia, autorización o aprobación de autoridad competente".

Al mismo tiempo, explicaron que se incluirán aquellos contratos de locación de obras sobre inmueble propio con destino a fines industriales, productivos, de vivienda o comercial.

El organismo informó que aquellos sujetos que opten por alguna de las inversiones alcanzadas por la nueva disposición deberán proporcionar "a la entidad bancaria el código de registración del proyecto inmobiliario y la constancia de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada al proyecto a la cual se realizarán las transferencias de los fondos".

